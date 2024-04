Porto Sant'Elpidio, ladri scatenati nella notte in negozi e bar: nei video tre ragazzi in fuga con soldi, sigarette e un registratore di cassa

PORTO SANT'ELPIDIO - Ladri scatenati nella notte, hanno rubato un registratore di cassa, sigarette e pochi spiccioli. Due locali razziati, un negozio di abbigliamento e un bar sulla Statale, lungo via Umberto Primo, vicino alla piazza, e un bar del distributore di carburante sempre lungo la Statale.

Le telecamere di videosorveglianza del negozio di abbigliamento hanno ripreso tre giovani in azione. Li si vede avvicinarsi al negozio, spaccare la vetrina tanto da fare un foro circolare, entrare nel locale e prendere il registratore di cassa. Un’azione compiuta in pochi minuti. Non sono scattati allarmi tanto che a dare il segnale è stata una turista e di lì è partita l’operazione di polizia, sul posto la Questura, gli agenti della volante e sono intervenuti anche alcuni della polizia municipale in supporto.