GABICCE MARE - Mentre è intenta a caricare la spesa nell’auto in sosta nel parcheggio del supermercato, le rubano la borsa e vanno a fare spese in gioielleria.

Ieri mattina davanti al Gup il caso di due 33enni, un peruviano e un equadoregno, accusati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.

Il fatto risale a fine giugno del 2022 quando una donna di 73 anni si trovava nel parcheggio del Conad di Gabicce mare intenta a riversare le compere in macchina. Aveva appoggiato la borsa nel carrello e i due imputati l’avevano presa con destrezza approfittando della momentanea distrazione della signora. All’interno c’erano i documenti come la carta di identità, la tessera sanitaria, il telefono, chiavi e il portafoglio con la carta bancomat.

Carpito il codice di sicurezza della carta, trovandolo probabilmente nella borsa, i due si erano quindi spostati a Cattolica dove avevano fatto un prelievo allo sportello bancomat per 250 euro.

Poi si erano trasferiti in una gioielleria dove avevano comprato oggetti per il valore di 730 euro, in due diverse transazioni. Ma la loro scorribanda non è durata molto perché la signora ha denunciato tutto ai carabinieri e ha bloccato il bancomat.

Le indagini sono scattate immediatamente e tramite le loro transazioni e le telecamere dello sportello dove avevano effettuato il prelievo sono riusciti a risalire ai responsabili che sono finiti a processo con l’accusa di furto con destrezza e utilizzo indebito di carte di credito. L’avvocatessa Raffaella Radi ieri ha chiesto l’accesso a un rito alternativo per uno dei due, rinchiuso in carcere a Milano, a seguito di altri reati. Sono state rinnovate le ricerche del co-imputato che risulterebbe irreperibile.