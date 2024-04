Tim, boom in Borsa: +5%, in arrivo 1 miliardo per canoni di licenza non dovuti. Ma Palazzo Chigi fa ricorso

Tim prende il volo in Borsa. Sul finale di seduta sale fino al 5% a 0,23 euro quando Bloomberg anticipa la decisione della corte d'appello di Roma secondo cui Tim dovrebbe essere risarcita, dopo più di 25 anni, di circa 530 milioni di euro più interessi in cambio di canoni di licenza che la società aveva pagato anche se non dovuti. E questo porterebbe il conto a 1 miliardo di euro, anche se la sentenza non è definitiva e il governo potrebbe fare appello.

Il ricorso

«La Presidenza del Consiglio dei Ministri, appresa la notizia della sentenza di condanna della Corte d'appello civile di Roma a risarcire in favore del Gruppo Tim la somma di circa 528 milioni di euro, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, comunica che proporrà ricorso per Cassazione e chiederà la sospensione degli effetti esecutivi della pronuncia». Lo rende noto un comunicato di Palazzo Chigi.