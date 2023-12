MACERATA - In vista delle festività natalizie ormai alle porte il comando provinciale dei carabinieri guidato dal colonnello Nicola Candido ha intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale sia per garantire la sicurezza stradale sia per prevenire eventuali furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Macerata, trovato ubriaco alla guida della sua Mercedes: denunciato un 26enne

Nello specifico, nell’ambito del potenziamento dei servizi preventivi i militari della Compagnia di Macerata, diretti dal tenente colonnello Giorgio Picchiotti, hanno accertato varie infrazioni al codice della strada per comportamenti di guida scorretti, come l’uso del telefono cellulare alla guida e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. In alcuni casi i carabinieri hanno anche proceduto al sequestro di veicoli per mancanza della copertura assicurativa. Non solo. Diversi sono stati gli interventi eseguiti dai militari del Nucleo radiomobile, impegnati nel controllo capillare del territorio, per riportare alla tranquillità persone che, in preda ai fumi dell’alcol, sono risultate essere particolarmente moleste: infatti tra il fine settimana scorso e i primi giorni di questa settimana, sono state accertate cinque violazioni per ubriachezza molesta per le quali sono state comminate sanzioni per complessivi 510 euro.

L’attività

Durante uno dei tantissimi controlli alla circolazione stradale, la mattina del 17 dicembre scorso i militari del Radiomobile hanno intimato l’Alt ad una Mercedes poiché l’automobilista stava guidando in modo non lineare. In effetti il giovane, un 26enne di Macerata, sottoposto all’accertamento con l’etilometro in dotazione alla pattuglia, è risultato positivo al test con un tasso di alcol nel sangue pari a 0,94 grammi per litro, quasi il doppio del limite consentito. Per lui è immediatamente scattato il ritiro della patente per i conseguenti provvedimenti amministrativi, ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per guida in stato di ebbrezza. Le segnalazioni alla prefettura di Macerata per uso non terapeutico di sostanza stupefacente sono, invece, scaturite dai controlli effettuati, in circostanze differenti, dalle pattuglie della stazione di Mogliano e del Nucleo operativo radiomobile - Sezione Radiomobile. Nel primo caso, il pomeriggio di sabato 16 dicembre un operaio di 32 anni di Fermo è stato sorpreso a Mogliano con 1,6 grammi di hashish mentre in un’altra circostanza, a Macerata, nel corso della serata del 19 dicembre scorso, un giovane di 23 anni di Corridonia, è stato trovato in possesso di quattro grammi di marijuana. In quest’ultimo caso, poiché il giovane è stato trovato in possesso dello stupefacente mentre era alla guida di un’auto, è scattato anche il ritiro della patente di guida. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza dei cittadini sia su strada (in considerazione dell’aumento del traffico sulle strade provinciali) sia nei centri urbani e nelle zone maggiormente frequentate in vista del Natale.