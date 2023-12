Macerata, trovato ubriaco alla guida della sua Mercedes: denunciato un 26enne

MACERATA Nel corso dei controlli che si stanno intensificando a Macerata in questi giorni, la mattina del 17 dicembre i carabinieri hanno fermato un 26enne locale che, nonostante l'alt mentre era alla guida della sua Mercedes, manteneva una condotta di guida particolare.

La scoperta

Il giovane è stato trovato positivo al test dell'alcol riscontrando un tasso pari a 0.94 quasi il doppio del consentito. Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.