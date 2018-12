La mamma lo trova riverso a terra in bagno: muore a 26 anni, è giallo

AZZANO DECIMO - Tragedia in una palazzina di via degli Olmi, ad Azzano Decimo. Un ragazzo di soli 26 anni, Federico Cesco, è stato trovato morto all’interno dell’appartamento dove viveva con la mamma e il papà. Era riverso a terra, privo di sensi, in bagno. Un malore fatale lo ha colpito mentre si trovava da solo nella villetta a schiera che condivideva con i genitori. Non sono ancora note le cause del decesso e sarà l'autopsia a cercare di fare luce. Il giovane in passato aveva fatto uso di droga.

