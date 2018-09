Ragazzo di 26 anni muore in moto nello scontro con un auto: bimbo ferito

SAN DONA' DI PIAVE - Un ragazzo di 26 anni di Jesolo è morto e due persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino, in uno scontro a Passarella di San Donà di Piave tra una moto e un'auto. La vittima viaggiava sulla due ruote, mentre sono rimasti feriti una donna e suo nipote che si trovavano nella vettura.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che con l'utilizzo di cesoie e divaricatori idraulici hanno estratto, dall'auto rovesciata su un fianco, il bambino e la donna, che sono stati stabilizzati dal personale del suem 118. Il minore è stato trasferito in elicottero al reparto pediatrico dell'ospedale di Padova la donna in ambulanza al nosocomio di San Donà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA