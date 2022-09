Tragico infortunio sul lavoro a Tolentino: operaio 26enne muore schiacciato da un carico nella ditta di infissi

TOLENTINO - Tragico infortunio sul lavoro questa mattina a Tolentino. Un operaio di 26 anni di una ditta del posto che produce infissi è morto. Si tratta di un ragazzo nigeriano residente a Macerata. A quanto si apprende l'uomo sarebbe stato schiacciato da un carico di infissi caduto da un muletto. L'incidente è avvenuto verso le 9. Sul posto i carabinieri della compagnia di Tolentino che hanno subito avviato gli accertamenti e il personale del 118. L'uomo è stato soccorso e i sanitari hanno tentato il tutto per tutto per rianimarlo senza riuscirci. Era stata anche attivata l'eliambulanza che tuttavia purtroppo non è servita. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.