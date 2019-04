La seconda classe della primaria Rodari premiata al concorso nazionale al Miur

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Grande emozione questa mattina nelle stanze del Miur a Roma dove sono stati premiati 26 piccoli artisti della classe 2 della Scuola Primaria a tempo pieno "Gianni Rodari" di Numana (Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II" di Numana-Sirolo). I bambini, con la presentazione dell'elaborato "Sulle orme di Leonardo" sono risultati primi nella categoria Scuola Primaria nell'ambito del concorso nazionale “LEONARDO 500, IL GENIO, LA NATURA, L’ACQUA E IL MARE”.Il bando, nato in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci (1519) dal lavoro congiunto tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Lega Navale Italiana per cercare di portare nelle scuole il senso dell'amore per il mare, per l'ambiente, per la vela e l'amore per tutto quello che appartiene alla nostra penisola circondata da acqua e rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie per l'anno scolastico 2018/2019, ha visto la partecipazione di 120 scuole, tra cui la Scuola Primaria "G. Rodari" a tempo pieno di Numana che con la classe seconda guidata dalle insegnati Lorena Chitarroni, Enrica Santucci e Maria Pia Bellucci si è distinta per essere stata "...in grado di carpire completamente il messaggio che si voleva far recepire su Leonardo, a dimostrarlo la forte creatività degli alunni partecipanti: questi hanno fatto saputo catapultare gli studi naturalistici delle opere di Leonardo da Vinci nella realtà e nelle problematiche ambientali moderne, come dimostrano i disegni raffiguranti ipotetiche macchine aspira plastiche dai fondali marini. Ma non solo, gli alunni hanno inoltre immaginato e disegnato come potesse essere stato il mostro marino, già allora fossile, tanto decantato da Leonardo nel Codice Arundel: Leonardo fu uno dei primi ad intuire l'esistenza dei fossili e cosa essi fossero. Interessante anche l'approccio tra "La Dama con l'Ermellino", famosa opera di Leonardo, e il Monte Conero.Gli alunni hanno immaginato cosa avrebbe potuto dire la Dama al suo ermellino alla sola visione del Monte Conero, pertanto gli alunni sono stati premiati per la capacità di trasmettere il messaggio del genio come un dialogo aperto con l'osservatore". Tra le motivazioni della vittoria, emergono inoltre la creatività dimostrata nei loro "dipinti", l'abilità nella rappresentazione e descrizione delle macchine "aspiraplastiche" per la pulizia del mare, l'idea del confronto tra l'intuizione leonardiana di un ipotetico mostro marino descritto nel Codice Arundel e la recente scoperta di orme fossili sul Monte Conero ("Siro") e la fantasia dimostrata nel dar voce "a fumetti" a La Dama con l'Ermellino se avesse avuto la possibilità di visitare il Conero e le sue bellezze. Alla presenza dei vertici del MIUR Social, del Centro Culturale Ambientale LNI e della Lega Navale Italiana Presidenza Nazionale, guidati dal Presidente Nazionale Ammiraglio di Squadra Maurizio Gemignani, i vincitori, le insegnanti e il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II' Numana-Sirolo Prof.ssa Annarita Durantini sono stati convocati a Roma alla Sede del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca unitamente alla delegazione della Sezione di Numana della Lega Navale, composta dal Presidente della Lega Navale Italiana Sez. Numana Mauro Petraccini, Vicepresidente Istruttore di vela Stefano Occhiodori e Socio Adelaide Grilli Cicilioni, che che in prima linea ha fortemente ha promosso e sostenuto interamente il Progetto Leonardo500 per la premiazione ufficiale ed il ritiro del meritato premio carico di orgoglio ed emozione alla presenza dei genitori e del Sindaco di Numana Gianluigi Tombolini e Vicesindaco Assessore alla Pubblica Istruzione Gabriele Calducci. Ai vincitori (Amico Carolina, Azzurro Giulio, Bagescu Ines, Battellini Rebecca, Bracaccini Alessandro, Bregaj Francesca, Bundo Jhon, Carbonari Elena, Cardinali Lucia, Casson G. Jasper, De Colle Chloe, De Colle Emma, Dolcini Emily, Gherman Melissa, Gioacchini Mariarita, Girolomini Tommaso, Langner David, Magrini Tristan, Manti Tommaso, Marinelli Nicole, Mengarelli Giulia, Pascaru Vanessa, Perchiazzo Ginevra, Risitano Irene, Ulisse Raffaele, Vitali Vittoria) la possibilità di effettuare un percorso di avviamento alla vela presso la Lega Navale Italiana - Sezione di Numana.