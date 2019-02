Maturità, sul sito del Miur l'esempio della seconda prova: oggi le simulazioni

L'esame di Maturità si avvicina e oggi è il giorno della simulazione della seconda prova. «Buon lavoro a tutti!», è l'augurio lanciato dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. Nella sezione «Esami di Stato» del sito del MIUR sono disponibili gli esempi della seconda prova scritta dell'Esame di Stato del II ciclo, come previsto dalla circolare n. 2472 dell'8 febbraio scorso.



In vista delle novità introdotte nell'Esame di Stato dal decreto legislativo 62 del 2017, Bussetti ha voluto predisporre specifiche misure di accompagnamento per le scuole, i docenti, gli studenti. In particolare, oltre agli incontri che si stanno svolgendo sui territori già dallo scorso novembre, il MIUR, in questi mesi che precedono l'Esame, elaborerà esempi sia per la prima, sia per la seconda prova, tenendo conto delle discipline individuate per il secondo scritto con l'apposito decreto del Ministro pubblicato lo scorso 18 gennaio. Dunque esempi coerenti con quelle che saranno le prove di giugno.



Sono quattro le giornate di pubblicazione di esempi di prove programmate. Questo il calendario: SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 19 febbraio e 26 marzo SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 28 febbraio e 2 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA