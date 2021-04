Scuole da ampliare e nuove palestre, la Provincia incassa oltre sette milioni dal ministero

MACERATA - Oltre 7 milioni di euro già finanziati dal Miur per nuove palestre e aule negli istituti superiori del territorio che arricchiranno il patrimonio edilizio delle scuole che la Provincia di Macerata tende costantemente a migliorare rendendole più sicure, efficienti e moderne. L’annuncio arriva dal presidente dell’ente, Antonio Pettinari, affiancato dal dirigente dell’Ufficio tecnico ingegnere Luca Fraticelli e da Piercarlo Bugari responsabile del servizio amministrativo che hanno illustrato gli interventi che riguardano strutture scolastiche di Macerata, Civitanova e Recanati.

LEGGI ANCHE:

Gli staccano la fornitura per morosità, ma lui rompe i sigilli al contatore e ruba 23mila metri cubi di gas: arrestato



Nel capoluogo si realizzerà una nuova palestra in via Cioci per un importo di un milione e 200 mila euro a servizio degli istituti Bramante, Ricci, Gentili, Cantalamessa e Leopardi per una platea complessiva di 3.614 studenti. Dello stesso importo sarà la palestra che verrà realizzata presso l’Iis Garibaldi, la scuola agraria che coinvolge 677 scolari. A Civitanova l’intervento riguarderà l’ampliamento con nuovi spazi dell’Iis Da Vinci che nel volgere di pochi anni è passato da 850 a 1597 studenti ed ha bisogno di espandersi con la creazione di nuove 15 aule. Dei cinque interventi annunciati si tratta del più corposo economicamente, visto che sono disponibili 2 milioni 406 mila euro per i lavori da effettuare.

Infine due interventi sono previsti all’Iis Mattei di Recanati, scuola frequentata da 977 giovani. Si tratta della realizzazione di dieci nuove aule per la spesa di un milione e 200mila euro e di una nuova palestra per la quale sono disponibili fondi per un milione e 100mila euro. «Prosegue l’impegno della Provincia a creare nuove strutture a servizio delle scuole e migliorare quelle esistenti – ha affermato Pettinari -. Stavolta i fondi arrivano dal Ministero che ha stanziato oltre un miliardo di euro, di cui 7.106.807,75 sono stati destinati alle scuole superiori del maceratese. Il decreto è stato varato a fine marzo, si tratta di finanziamenti già spendibili che si possono subito realizzare tanto che abbiamo già predisposto i progetti di fattibilità che devono essere caricati sulla piattaforma nazionale entro il 30 aprile».

Il presidente Pettinari ha tenuto a sottolineare come questo corposo finanziamento indirizzato nello specifico verso scuole con sede in quattro centri della provincia non significa trascurare le altre città, visto che cantieri in atto e progetti futuri che riguardano l’edilizia scolastica sono presenti un po’ ovunque. Il focus in particolare ha riguardato interventi indirizzati in particolare alla creazione di nuove palestre a servizio degli studenti.

«Nel polo scolastico di via Cioci a Macerata nei vari istituti sono attive attualmente 7 palestre – ha ricordato il presidente della Provincia - che però non sono sufficienti a soddisfare le esigenze delle scuole. Per questo si è deciso di costruire una nuova palestra nello spazio esistente tra il Bramante e l’Itas Ricci a servizio di tutti gli istituti dell’area. La mancanza di palestre è anche un problema organizzativo a carico delle scuole per gli spostamenti degli studenti: un conto è avere una struttura in sede e un altro è doversi ogni volta trasferire altrove. Voglio infine ricordare come l’Iis Garibaldi con questa nuova palestra raddoppierà di fatto il numero degli spazi visto che procedono i lavori di adeguamento sismico di quella esistente finanziati con 450 mila euro di fondi extra sisma».



© RIPRODUZIONE RISERVATA