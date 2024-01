Giovanna Boda condannata a 2 anni e due mesi di carcere: l'ex dirigente del Miur è accusata di «corruzione»

Giovanna Boda è stata condannata a 2 anni e due mesi di carcere: era l'ex capo dipartimento del ministero dell'Istruzione: la decisione al termine del processo svolto con rito abbreviato nell'indagine su illeciti negli appalti al Miur.

Nei suoi confronti l'accusa è di corruzione per un atto contrario al dovere di ufficio e rivelazione di segreto d'ufficio. Il gup ha disposto, inoltre, una altra condanna a 3 anni e 4 mesi e tre assoluzioni, due con la formula «perché il fatto non sussiste» e l'altra con la formula «per non avere commesso il fatto». Per la stessa indagine altre 9 persone, che hanno optato per il rito ordinario, sono già a giudizio.