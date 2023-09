JESI - Scoperto e denunciato un 25enne napoletano autore di una truffa della fornitura di luce e gas ai danni di un ignaro utente. L’indagine, condotta con successo dagli agenti del Commissariato di Jesi - diretto dal vice questore Paolo Arena - è scaturita dalla denuncia di un uomo che aveva ricevuto una improvvisa comunicazione via mail circa il proprio contratto di fornitura luce e gas, che sarebbe migrato ad una compagnia diversa.

Contattato un operatore del servizio clienti, gli veniva riferito che avevano ricevuto una specifica richiesta di migrazione da parte sua. Ma la vittima era certa di non aver mai presentato nessuna richiesta. Pertanto, dopo il confronto con lo sportello consumatori, ha appreso il nome della società alla quale sarebbe passato. Presi contatti col servizio clienti, un operatore gli ha confermato che la nuova società era in possesso di un contratto a suo nome con apposta firma in calce.

Le indagini hanno consentito di acquisire copia del contratto, che era stato inviato alla società subentrante tramite un’agenzia di Perugia. Dunque, gli agenti sono risaliti all’identità della persona che aveva redatto il contratto: un napoletano con precedenti specifici, denunciato alla Procura di Napoli. Denunciato anche un 58enne sottoposto alla detenzione domiciliare, per il reato di evasione. E’ stato trovato dai poliziotti in via Setificio alle 14.17 mentre l’Ufficio di sorveglianza di Roma lo aveva autorizzato a uscire solo fino alle 14.