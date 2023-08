Enrico Rigato, l'ex broker morto suicida nella sua casa di Vigonovo: aveva truffato un centinaio di persone per milioni di euro

Enrico Rigato si è ucciso. Il broker di Vigonovo che ha truffato un centinaio di persone, sottraendo loro circa 10 milioni di euro (anche se per la Finanza la vera cifra sarabbe attorno ai 5) è stato trovato morto questa mattina, giovedì 31 agosto, nella sua casa di Vigonovo. Da ieri non rispondeva al telefono e oggi i vigili del fuoco, entrati da una finestra sul balcone, lo hanno trovato cadavere all'interno della sua abitazione.

Enrico Rigato suicida, la vicenda

Molte persone gli avevano consegnato denaro in nero.

Pagava sempre lui, ma da dove effettivamente arrivassero i soldi per saldare i conti è ora molto facile intuire. Rigato, ex Banca Generali e IW Private Investments, aveva convinto numerosi investitori a depositare ingenti somme di denaro per effettuare presunti investimenti tramite la società “Ava Trade EU Ltd. Secondo il Codacons, tutta la documentazione rilasciata ai clienti sarebbe solo ”carta straccia”.

Molte volte è stato minacciato: scritte sotto casa, sassi contro le tapparelle, un crisantemo nella cassetta della posta, perfino la sua Range Rover era stata danneggiata. Con la sua morte ora i risparmiatori truffati perdono anche le ultime speranze di recuperare i loro soldi.