FALCONARA - Mentre uno lo rimbambiva di parole, l’altro si è intrufolato di soppiatto nell’appartamento, è andato in camera da letto e da un cassetto ha portato via gioielli e buoni postali. Un bottino cospicuo, da circa 40mila euro. A finire nel diabolico raggiro, un anziano residente a Castelferretti. Il colpo grosso è stato consumato giovedì mattina. E ora è caccia agli impostori che si sono arricchiti ai danni di una persona indifesa che ha voluto fidarsi, ingenuamente, dello sconosciuto che ha bussato alla sua porta.

L’anziano, purtroppo, ha capito troppo tardi di essere finito nel tranello, quando ormai la beffa era stata compiuta. Il sospetto gli è venuto nel momento in cui, terminata la visita, è andato in camera da letto a controllare se tutto fosse in ordine. E qui si è accorto che c’era un cassetto aperto, dal quale erano spariti i gioielli, i ricordi di una vita, dall’inestimabile valore affettivo oltre che economico (quantificato in circa 10mila euro), ma pure alcuni preziosi documenti: erano dei buoni fruttiferi postali da quasi 30mila euro, pronti per la riscossione. La vittima, nel pieno dell’agitazione, ha subito contattato il 112 per chiedere aiuto. Sul posto si sono portati i carabinieri di Falconara che hanno raccolto la denuncia.



L’uomo ha raccontato a grandi linee la disavventura che aveva appena vissuto. Ha spiegato che uno sconosciuto, sui 35 anni, aveva bussato alla sua porta con la scusa di controllare le sue bollette e proporgli un nuovo contratto, a suo dire più conveniente. Lui, ingenuamente, l’ha fatto entrare. Probabilmente il malfattore, mettendo piede in casa, ha lasciato la porta socchiusa: una classica tecnica per consentire al complice di entrare furtivamente. Terminata la chiacchierata, durata peraltro pochi minuti, l’anziano ha fatto uscire il finto procacciatore d’affari. Colto da un sospetto, è andato in camera e qui ha realizzato di essere stato beffato. Quando ha capito tutto, i truffatori si erano già dileguati con un bottino da circa 40mila euro. La vittima ha fornito agli inquirenti una sommaria descrizione dell’impostore, che parlava bene italiano. Ma di lui, al momento, nessuna traccia.