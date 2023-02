OSIMO - Una truffa stimata di almeno tre milioni di euro e una ventina di beffati. Sono questi i termini, ancora provvisori, dell’inchiesta portata avanti dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Osimo per fare luce sulle operazioni che avrebbe condotto una promotrice finanziaria per conto dei suoi clienti. Quei clienti, perlomeno alcuni, che l’hanno denunciata dopo aver visto sparire - questa l’ipotesi accusatoria - i soldi investiti.

Le prime segnalazioni risalgono al 2018 ed ora, dopo cinque anni di indagini, l’inchiesta coordinata dal pm Rosario Lioniello sembra essere arrivata a una possibile svolta. Tra le vittime ci sarebbero anche imprenditori e liberi professionisti. In un singolo caso, l’ammanco denunciato arriva fino al milione di euro. Ci sarebbero persone che hanno visto sparire i risparmi di una vita e che si erano affidate alla broker, che un tempo lavorava in un istituto di credito, a cui erano legate da una sentimento di stima e fiducia.

Ma come sarebbero spariti i soldi, sempre che i sospetti vengano confermati? Questa l’ipotesi, tutta da dimostrare: l’indagata avrebbe operato per traslare parte dei soldi su altri conti o in una società multi-level, aprendo posizioni online all’insaputa - sempre secondo l’ipotesi accusatoria - dei clienti. È da quelle posizioni che avrebbe gestito a suo piacimento i loro risparmi. Le prime ombre per le operazioni reputate sospette sono arrivate quando alcuni clienti hanno chiesto contezza alla broker dei loro soldi. Soldi che non venivano sbloccati dai presunti investimenti compiuti. E così, sono iniziate ad arrivare le prime denunce. Sotto la lente della Finanza sono finite le operazioni eseguite dalla broker quando ormai aveva terminato il lavoro in banca come promotrice finanziaria. Va specificato che l’indagine, nonostante sia partita nel 2018, è ancora in corso e che le accuse sono nel campo delle ipotesi da dimostrare.

Le vittime sono rappresentate dallo studio legale Bonci, dagli avvocati Marina Magistrelli, Cristian Giampieri e Alessandro Antonelli.