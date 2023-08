Incidente treno Torino, chi sono i 5 operai morti: tutti dipendenti della Sigifer, Kevin il più giovane (22 anni)

Erano tutti dipendenti della Sigifer, una ditta di Borgo Vercelli, i cinque operai travolti e uccisi nella notte da un treno all'altezza della stazione di Brandizzo (Torino). Le cinque vittime avevano un'eta compresa tra i 22 e i 52 anni. Erano degli addetti alla manutenzione ferroviaria che stavano lavorando sui binari: sono stati investiti da una motrice addetta alla movimentazione dei vagoni.

Altri due operai, che stavano lavorando poco distante, sono riusciti ad evitare il locomotore e a mettersi in salvo senza riportare ferite.

I nomi delle vittime

Queste le generalità delle cinque vittime: Kevin Laganà, 22 anni, di Vercelli; Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Servillo, 43 anni, di Brandizzo; Giuseppe Lombardo, 53 anni, di Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso.

La dinamica

I cinque risultano deceduti sul colpo a causa del forte impatto. Il treno in transito al binario 1 li ha travolti in pieno, uccidendoli sul colpo. Dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione, la procura di Ivrea, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto, conta di potere acquisire importanti dettagli. I due operai rimasti illesi sono al momento sotto osservazione in ospedale a Chivasso. Il macchinista del treno sarà probabilmente interrogato già in mattinata.