Esce da casa con la bicicletta e scompare, ritrovata dai carabinieri in stato confusionale

JESI - Questa mattina una donna di circa 70 anni è uscita di casa a Jesi con la propria bicicletta e non ha fatto più rientro. I parenti, notando l’anomalia, hanno iniziato da subito le ricerche nei luoghi da loro conosciuti quali maggiormente frequentati dalla signora.

Non avendo successo, hanno denunciato la cosa ai Carabinieri della Compagnia di Jesi che, comprendendo la delicatezza della cosa, hanno avviato immediatamente le ricerche estendendole a tutti i Comandi Arma limitrofi. La caparbietà e la dovizia degli operanti, ha consentito di rintracciare la donna in località Pianello di Ostra, chiaramente confusa.

Il merito è stato dei Carabinieri della Compagnia di Senigallia, con i militari della Stazione di Corinaldo, che hanno individuato la donna dopo circa un’ora e mezzo dall’inizio delle ricerche (ora di pranzo). L’anziana è stata subito messa in condizioni di essere visitata dai medici, per poi ricongiungersi ai famigliari e festeggiare finalmente la Santa Pasqua. Continua incessante l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona per la sicurezza dei cittadini, anche nei momenti di festa e di minore attenzione per tutti.

