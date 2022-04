Schianto tra vetture in centro, due feriti finiscono all'ospedale

SAN BENEDETTO - Scontro tra due vetture in centro a San Benedetto, due feriti finiti al pronto soccorso dell'ospedale. È successo intorno alle 16 di oggi pomeriggio, domenica 17 aprile 2022, in via Turati, nel centro della città. Da accertare le cause dello scontro.

Sul posto intervenuti i mezzi del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dopo i primi interventi sul posto e e i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto coinvolte e dello scenario incidentale. Le condizioni dei feriti non vengono definite particolarmente preoccupanti.

Ultimo aggiornamento: 19:29

