Escursionista scivola su un sentiero del Monte Conero e cade, salvata da vigili del fuoco e Soccorso alpino

SIROLO - Pasqua da dimenticare per una donna che aveva deciso di trascorrere la domenica pomeriggio sul Monte Conero. Mentre percorreva il sentiero 301, vicino al Passo del Lupo, nel territorio di Sirolo, è scivolata e si è procurata una distorsione. Subito ha chiesto aiuto contattando il 112.

I soccorsi non sono stati semplici dal momento che non riusciva più a rialzarsi: è stato necessario l’intervento del Soccorso Alpino e dei vigili del fuoco per recuperarla e consegnarla alle cure del 118. La donna è stata portata all’ospedale di Torrette per accertamenti.

