Jesi, truffa sul web per una macchina impastatrice pagata e mai arrivata: rintracciati e denunciati due uomini

JESI – Ha acquistato una macchina impastatrice sul web, l'ha pagata ma non è mai arrivata. Dopo la denuncia della vittima, la polizia ha rintracciato i truffatori, un 50enne residente a Monca e un bengalese di 40 anni. La denuncia era stata sporta a inizio mese dopo che la vittima ha contattato il venditore al cellulare indicato sul sito on line, interessata a comprare l'apparecchiatura da cucina messa in vendita al prezzo di 320 euro più 20 euro di spedizione.

La dinamica

Il venditore ha risposto quasi subito, inviando gli estremi del conto corrente a cui versare l'importo pattuito. Nel giorno previsto per la consegna, però, l'impastatrice non è mai arrivata e il venditore si è reso irreperibile. I poliziotti del commissariato di Jesi, dopo le verifiche condotte sull'intestatario del conto corrente e sull'utenza telefonica, sono riusciti a risalire ai due impostori, entrambi con precedenti specifici. Sono stati denunciati per truffa in concorso.