Incidente sulla Statale 16, camper si rovescia dopo scontro frontale con un'auto. Tre feriti, grave un 19enne

CAMERANO - Incidente da paura questa mattina attorno alle 8,45 sulla Statale 16, all’altezza della concessionaria Conero Caravan, tra Camerano e Osimo: per cause in corso d’accertamento da parte della polizia stradale, un’auto si è scontrata frontalmente con un camper, che si è rivesciato su un lato. Sul posto è intervenuto

il 118, anche con l’eliambulanza. La strada è tutt’ora bloccata per consentire i soccorsi, portati anche dai vigili del fuoco. I feriti sarebbero 3, di cui uno portato all’ospedale di Torrette in volo, in codice rosso. Pesanti i disagi per la circolazione, con lunghe code fino all’Ikea.

I feriti

Ferito gravemente (ma cosciente) un 19enne alla guida dell’auto, portato in elicottero a Torrette. Gli altri 2 feriti sono una coppia di 60enni che viaggiava sul camper: la moglie portata in codice rosso a Torrette dalla Croce Gialla di Camerano. Il marito era riuscito ad uscire da solo dal camper: portato all’ospedale in media gravità dalla Croce Rossa di Ancona.