Fuori strada da paura, l'auto finisce sul marciapiede e si ribalta. I residenti tremano: «Qui serve più sicurezza»

LORETO - Ennesimo incidente nel pomeriggio, a Villa Musone. Un’auto si è ribaltata lungo la strada che attraversa il centro abitato della frazione.

l ragazzo che viaggiava da solo su una SangYong blu ha perso il controllo salendo sul marciapiede e sfondando la recinzione di un’abitazione, a poco più di un metro dalla porta finestra aperta. Un miracolo che nessuno si sia fatto male: in quel momento non c’erano pedoni o altre vetture in transito. Il giovane è uscito illeso dall’abitacolo dopo essere finito a testa in giù a ridosso dell’ingresso di un’altra casa disabitata. Il sinistro è avvenuto attorno alle 16.40 di fronte al circolo Acli. Le cause sono al vaglio dei carabinieri, accorsi a sirene spiegate con i vigili del fuoco. E’ il quinto incidente che si verifica nella frazione nell’arco di poche settimane e i residenti lanciano l'allarme, chiedendo più sicurezza.