Tamponato sulla Direttissima del Conero: grave un ciclista 60enne

CAMERANO - Viene tamponato da un’auto mentre pedala lungo la Direttissima del Conero: ciclista di 60 anni grave all’ospedale di Torrette. L’incidente si è verificato questo pomeriggio. Stando a quanto rilevato dai carabinieri intervenuti sul posto, bici e auto stavano procedendo sulla stessa corsia, in direzione Camerano. Al volante della vettura c’era una donna.

A bordo anche i suoi due figli piccoli. L'impatto tra i due mezzi è stato violento, tanto che il 60enne è finito in maniera rovinosa sull’asfalto. È subito partita la catena dei soccorsi, facendo arrivare lungo la Direttissima ambulanza, automedica e carabinieri di Osimo. Inizialmente, si era elevata in volo anche l'eliambulanza. Trattato sul posto, il ciclista è stato trasferito a bordo del mezzo della Croce Gialla di Camerano al pronto soccorso di Torrette. Durante il trasporto è rimasto sempre cosciente. Non è in pericolo di vita.