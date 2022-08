Ragazzino investito da un'auto, choc vicino allo stabilimento dell'Ariston: portato all'ospedale dall'eliambulanza

CERRETO D'ESI – Paura nel pomeriggio per un incidente avvenuto in prossimità dello stabilimento Ariston: un bambino di 12 anni è stato investito da un'auto ed è stato trasportato al Salesi dall'eliambulanza, in codice rosso. L'allarme è scattato attorno alle 17 in via Dante Alighieri: l'adolescente, residente in zona, mentre camminava è stato urtato da una macchina che procedeva verso la città. Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza partita dall'ospedale di Fabriano, insieme ai carabinieri di Cerreto d'Esi. Sul posto è atterrata anche l'eliambulanza per trasportare il ragazzo al pediatrico Salesi: le sue condizioni sono giudicate gravi, ma non è in pericolo di vita.