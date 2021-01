Tremendo schianto frontale: grave uno dei conducenti, arriva l'eliambulanza

FILOTTRANO - Tremendo schianto frontale tra auto questa mattina a Filottrano: grave uno dei due conducenti, portato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 07.30 in via Quercia nel Comune di Filottrano per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri due vetture si sono scontrate frontalmente. Uno dei due conducenti e stato trasportato con l'eliambulanza al Pronto Soccorso di Torrette mentre all'altro conducente gli sono state date le cure necessarie sul posto. La Squadra di Jesi intervenuta con due automezzi ha provveduto alla messa in sicurezza della zona dell'intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona.



