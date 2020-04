Manutenzione del verde, giovedì scorso lo start. Il programma di oggi e quello dei prossimi giorni

FALCONARA - Sono ripartiti giovedì i lavori di sfalcio dell'erba lungo le strade di Falconara, interventi che garantiscono la messa in sicurezza della viabilità, oltre alla cura del decoro. Le aziende d'appalto che si occupano della cura del verde si sono messe al lavoro giovedì nelle vie Foscolo, Pergoli e VIII Marzo, lungo la viabilità di collegamento tra il quartiere Case Unrra e Falconara Alta. Venerdì invece è stata sfalciata l'erba lungo via del Fossatello, dove la vegetazione aveva in parte invaso la carreggiata. Oggi, gli interventi interesseranno la zona di Fiumesino.

Da lunedì la manutenzione del verde, come disposto dall'assessore alle Manutenzioni Romolo Cipolletti, si concentrerà sui parchi cittadini, dal parco Sebastianelli di Castelferretti fino al parco Robinson di Palombina Vecchia, passando per il parco Kennedy. Nei giorni successivi gli interventi si estenderanno alle altre zone cittadine dove la vegetazione è particolarmente rigogliosa. Sempre lunedì scenderanno in campo anche gli operai comunali, che si occuperanno delle piccole manutenzioni delle aree verdi e della pulizia dei marciapiedi dalle erbacce, partendo da via Matteotti.

