Una sagoma in mezzo all'erba scatena il panico: era un uomo di 63 anni colto da malore

ANCONA - Attimi di grande frenesia quelli vissuti nel pomeriggio di oggi al Poggio quando intorno alle 15,30 un uomo vedendo una persona distesa in mezzo ad un campo che non dava segni di vita ha attivato i soccorsi. Una sagoma in mezzo all'erba e i pensieri più cupi: sul posto la Croce Gialla che ha soccorso un uomo di 63 anni, il vicino di casa dell'uomo che si è accorto di questa situazione e che aveva visto il 63enne questa mattina quando stava muovendosi proprio in quello spazio. Poi evidentemente il malore ma per fortuna le condizioni dell'uomo trasportato all'ospedale di Torrette non sembrano destre preoccupazione.

Ultimo aggiornamento: 16:42

