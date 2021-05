«Il verde nel degrado, giochi pericolosi, parchi inaccessibili per bimbi e anziani». La rabbia dei residenti

CIVITANOVA - Il quartiere di San Gabriele alza la voce per lo stato in cui versano le aree giochi e il verde attrezzato. Strutture danneggiate, erba alta, mancata manutenzione, sporcizia. Segnalazioni che arrivano via social e non solo. Del resto, basta passare in quel che dovrebbe essere il salotto del quartiere, centro di aggregazione e ritrovo per i giovani per fare sport di squadra, e balza subito agli occhi la situazione.

Per i residenti lo stato di cose dura da mesi e non riguarderebbe solo San Gabriele ma anche gli altri quartieri periferici che godrebbero di minori attenzioni rispetto al centro. Dietro la chiesa c’è un frequentato campo polivalente, recintato e con tanto di piccoli spalti. Il cancello di ingresso da tempo è danneggiato; la griglia della porta è stata rotta e ci sono pericolosi ferri sporgenti. Rotta in più punti anche la recinzione, sotto la quale da una parte crescono erbacce mentre dall’altra, dove ci sono le panchine e dove dovrebbe esserci un prato, è rimasta solo terra. Qui sono abbandonati anche alcuni bancali in legno. Sulla collinetta dietro gli spalti del campo di calcetto, invece, sono stati abbandonati dei rifiuti: pentolame e una vecchia antenna.

Le cose non migliorano nella piazzetta davanti alla chiesa di San Gabriele. Qui ci sono i classici giardinetti con i giochi per i più piccoli. Alcuni, però, sono pericolosi e inutilizzabili. Come lo scivolo più grande, su cui arrivare attraverso una passerella in legno. Davanti al gioco è stata posta una transenna e tutto in torno messo nastro bianco e rosso a significare il “sequestro” dello scivolo. Secondo i residenti si trova in quelle condizioni da più di due mesi. E c’è da ricordare che prima tutte le aree verdi e i parchi erano interdette al pubblico in quanto le Marche sono state in zona arancione e rossa. Dunque quel paro di fatto è inutilizzato da molto tempo.



Alcune mamme si lamentano della presenza di staccionate divelte con chiodi in vista. E poi erba alta e le immancabili cacche dei cani. C’è anche chi rimpiange le grandi panchine in cemento e mattoni, realizzate insieme alla piazzetta ma poi abbattute. Insomma, si chiede che le aree dedicate ai bambini, i parchi dove si ritrovano gli anziani, siano custoditi e manutenuti.



