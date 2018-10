Un altro schianto lungo la variante: lunghe code inevitabili rallentamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - E la lista si allunga ancora. Un altro incidente questa mattina lungo la variante con le solite code e gli inevitabili rallentamenti che hanno coinvolto sia gli automobilisti che procedevano in direzione sud e anche quelli che si muovevano verso nord. Diverse le vetture coinvolte, dinamica dello schianto in fase di accertamento, non destano particolari preoccupazione le condizioni dei feriti.