SAN BENEDETTO «Ufficio postale senza bagni, tra gli utenti c’è chi va a fare i bisogni fuori, all’aperto: occorre rimediare subito a questa inaccettabile situazione di degrado». Ecco la sollecitazione che il comitato di quartiere Porto d’Ascoli Centro fa al Comune.



Siamo all’emergenza

Spinto dalle segnalazioni di diverse persone che vivono intorno alla sede postale di piazza Setti Carraro, il presidente dell’associazione zonale Elio Core ha scritto al sindaco Spazzafumo ed al suo vice Capriotti (delegato al decoro urbano) affinché sensibilizzino Poste Italiane. Core ha ricostruito così quanto accade: «Aspettando il proprio turno, in fila per i vari servizi postali, può succedere che qualcuno avverta delle necessità fisiologiche». Necessità impossibili da soddisfare all’interno degli uffici in questione. Così, c’è chi esce e si libera nel primo punto disponibile. Un comportamento che, ovviamente, è censurabile sotto diversi aspetti.

«Vedere anziani e non solo, recarsi dietro le abitazioni, per esplicare le loro funzioni fisiologiche, crediamo non sia né un fatto igienico né atto civile in una città a vocazione turistica» rimarca ancora il presidente Core. Il gruppo di Porto d’Ascoli Centro chiede un adeguamento alle Poste. La richiesta del comitato portodascolano non è campata per aria se si considera che l’argomento ha già prodotto una vasta “giurisprudenza”, con alcuni pronunciamenti che tendono dalla parte del comitato.



Dalla parte della legge



Lo ha ribadito anche una nota del ministero della Salute sottolineando l'obbligo per i pubblici esercizi di dotarsi dei servizi igienici. Qualche anno fa, poi, una sentenza del Tar della Campania ha stabilito che «Poste Italiane è una struttura privata tenuta al pari delle altre alle predisposizioni di tutte le cautele e gli accorgimenti per ridurre i disagi all'utenza». Una soluzione-tampone potrebbe essere l’installazione, in zona, di alcuni bagni chimici; come, tra l’altro, avvenuto in centro, vista la prolungata chiusura dei wc pubblici presenti all’interno della Pineta Pasqualetti. In giro per l’Italia si sono verificati già diversi casi del genere, con le amministrazioni comunali impegnate a fianco delle Poste per trovare una soluzione ottimale a favore dell’utenza. Avverrà così anche in Riviera?