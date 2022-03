Finisce contro il rimorchio di un autocisterna davanti alla raffineria, ferito il conducente di un'auto

FALCONARA - Una persona è rimasta ferita in un grave incidente avvenuto, nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo, sulla statale 16 Adriatica, nelle immediate adiacenze della raffineria Api. Coinvolti un autoarticolato ed un’autovettura.

Per cause in fase di accertamento l’auto si e scontrata con il retro del rimorchio del mezzo pesante. La squadra dei vigili del fuoco di Ancona in collaborazione con i sanitari del 118 ha estratto il conducente dell’auto che è è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno infine messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche la polizia stradale ed i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 10:24

