Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, la piscina è ancora in alto mare: «Quando faremo il primo bagno?»

Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi sono una delle coppie più innamorate e solide del mondo dello sport. I due condividono spesso sui social scatti romantici e dolci o dediche d'amore ma postano anche contenuti divertenti e simpatici: la coppia è a bordo della piscina in costruzione e si diverte a farsi fotografare e filmare in diverse pose.

Il post Instagram di Gianmarco Tamberi

Gianmarco Tamberi che tiene tra le braccia la moglie Chiara Bontempi, i due che salutano dall'interno di una grande buca, il saltatore e la compagna che si scambiano un dolce bacio e, poi, lui che aiuta lei a uscire da quella che sarà la loro nuova piscina. L'atleta ha accompagnato i simpatici scatti con la didascalia che recita: «Secondo voi tra quanto riusciremo a fare il primo bagno?!». Effettivamente i lavori di costruzione della piscina sembrano essere cominciati da poco ma i due sposini sono sicuri che, una volta finita, la loro vasca sarà meravigliosa. Il post ha riscosso moltissimo successo e in tantissimi hanno commentato, anche il cantante Lorenzo Jovanotti ha scritto: «Mitici».

L'amore tra Gianmarco e Chiara

L'amore tra Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi dura da 14 anni e i due si sono conosciuti quando erano ragazzini.

La coppia è davvero molto innamorata e lui, durante l'intervista a Verissimo, le aveva detto: «Solo per te rinuncerei a tutto, perché senza di te sarebbe come non avere nulla. Averti al mio fianco mi ha reso forte, mi ha aiutato a superare paure enormi semplicemente per stupirti. Può essere scontato forse dirlo ma io ai tuoi occhi, dopo 14 anni, voglio ancora essere il migliore del mondo. Grazie, grazie, grazie dal profondo del mio cuore, per tutto quello che fai per me. Nessun'altro può davvero sapere quanto, quindi il minimo che io possa fare per ringraziarti e donarti ogni giorno tutto l'amore che ho. 14 anni insieme».