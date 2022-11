FALCONARA - Una coppia di colore è entrata ieri mattina nel negozio di giocattoli The Fox, in via Nino Bixio 112 a Falconara, ma non era interessata ad acquistare giochi. In pochi attimi, uno dei due ha chiesto alla titolare Bluette Alunni informazioni su alcuni prodotti mentre l’altro ha individuato la borsa della commerciante e in poco tempo ha arraffato il portafoglio con le carte di credito e altri documenti, tra cui la patente di guida.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI In cucina prodotti scaduti da anni e carne avariata, in cortile tavoli sporchi di escrementi: chiuso storico bar ristorante

«Erano una donna ed un uomo di colore – dice la titolare del negozio di giocattoli di via Bixio – piuttosto, se ripenso bene ai momenti in cui i due si sono presentati in negozio, sono quasi sicura che potevano indossare una parrucca e dai tratti somatici mi sono sembrati asiatici delle regioni indiane o del Bangladesh». Continua: «Sono ancora spaventata e non riesco a capacitarmi del furto. Mi hanno fatto allontanare dal bancone e dal posto dove tenevo la borsa chiedendo informazioni e prezzi di vari prodotti per poter intanto mettere le mani nella mia borsa. Per me questo non è un periodo fortunato». Bluette Alunni ha 30 anni e due anni fa ha fatto il percorso inverso rispetto ai molti che lasciano l’Italia per andare a cercare fortuna all’estero. «Ero stata 5 anni a lavorare in Svizzera ma avevo molta voglia di tornare anche perché nel frattempo ho avuto due bambini che volevo far crescere in Italia».

Le idee e la fantasia non sono mancate alla giovane nipote di Ivana Stortoni, fondatrice dello storico mobilificio che prosegue un’attività lunga oltre 57 anni con Stefano Stortoni, titolare del centro cucine Lube in via Rosselli. Bluette, nella ex sede del mobilificio in via Nino Bixio 112, aveva due anni fa inaugurato The Fox, negozio di giocattoli che ha aiutato a ravvivare una zona di Falconara un po’ grigia. Ieri il furto: un episodio che ha gettato nello sconforto la giovane commerciante. «Ho provveduto subito a denunciare ai carabinieri il furto – sottolinea – e spero che le testimonianze e la descrizione dei malviventi aiuti ad individuare i ladri». Riprende Bluette:

«Ciò che mi addolora è che non è possibile più vivere serenamente e fare il proprio dovere: già è arduo e difficile gestire in questi periodi di magra e di post Covid un’attività commerciale per via di bollette e tasse molto rilevanti. Poi ci si mettono anche questi malviventi che minano la serenità delle persone per bene, che lavorano per garantire il benessere della famiglia, e che arrecano notevoli danni economici e morali a chi subisce le angherie e i furti. Sono preoccupata anche per i miei bambini: che futuro li attende, in quale società si troveranno a vivere?».