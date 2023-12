OFFAGNA - Offagna e Castelfidardo in lutto per Bruno Belvederesi, commerciante morto il giorno della Vigilia di Natale a 82 anni. Malato da tempo, alla Vigilia è caduto in casa, la corsa a Torrette per un politrauma, ma le complicanze hanno portato al decesso.

Offagnese doc, storico fornaio del borgo negli anni ’60-‘70, avviò poi un negozio di elettrodomestici in zona Sant’Agostino quando si trasferì a Castelfidardo con la moglie Rita e la figlia Annarita. Il sindaco di Offagna, Ezio Capitani, lo ricorda come «persona amabile e di alti ideali. Apparteneva ad una storica famiglia di Offagna socialmente e politicamente impegnata e che per tanti anni ha gestito il forno punto di riferimento della comunità. Nonostante il trasferimento a Castelfidardo, era sempre rimasto molto legato ad Offagna». Fu orgogliosamente consigliere dell’Aipi, Associazione ipertensione polmonare italiana. Ieri i funerali