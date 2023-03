Civitanova, ci risiamo: rissa in strada tra bande di giovanissimi. Ferito un commerciante che aveva cercato di difendere un ragazzino

CIVITANOVA - Due bande di giovanissimi si affrontano in mezzo alla strada, in pieno centro, sotto gli occhi spaventati e sconvolti delle tante persone che, di sabato, affollano le vie di Civitanova. Un commerciante, Mauro Malatini, profumiere della Bottega Malatini, interviene per difendere un ragazzino e viene colpito con una sedia.

La lezione di Alika non è servita a nulla

«La situazione sta diventando insostenibile – ha commentato –. Questa sera la cosa è degenerata ma ogni sabato assistiamo a scene del genere. Non è possibile». Sul posto polizia, carabinieri e vigili urbani. Ricordiamo che solo lo scorso 29 luglio Civitanova era stata teatro di un omicidio, a mani nude, avvenuto in strada al culmine di una lite. Una scena brutale, rimbalzata sui social di tutta Italia con un filmato effettuato da uno smartphone. Il corpo esamine di Alika Ogorchukwu, ambulante nigeriano di 39 anni, per mano di Filippo Ferlazzo, operaio 32enne, non ha insegnato evidentemente nulla.

