CIVITANOVA - Due bande di giovanissimi si affrontano in mezzo alla strada, in pieno centro, sotto gli occhi spaventati e sconvolti delle tante persone che, di sabato, affollano le vie di Civitanova. Una guerriglia. Un commerciante, Mauro Malatini, profumiere della Bottega Malatini, interviene per difendere un ragazzino e si prende una sedia addosso. «La situazione sta diventando insostenibile – ha commentato –. Questa sera la cosa è degenerata ma ogni sabato assistiamo a scene del genere. Non è possibile». È quanto accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 18, in corso Dalmazia. È lì che si sono affrontate due gruppi di ragazzini, molti dei quali a detta di alcuni testimoni, probabilmente anche minorenni.

Non è chiaro quale sia stato il motivo scatenante, fatto sta che ad un certo punto i due gruppi, diverse decine di giovanissimi, si sono affrontati. C’era chi tra questi girava addirittura con la cintura in mano, pronti a picchiarsi. A farne le spese, come si diceva, è stato alla fine Mauro Malatini. «Ho sentito tante voci, sono uscito fuori dal negozio – ha raccontato Malatini, che ha la sua profumeria proprio in corso Dalmazia – La titolare del negozio di fronte urlava. E ho visto questa scena: un gruppo ha attaccato un ragazzino, un maghrebino credo, gli stavano tutti addosso e io sono intervenuto per cercare di dividerli. Mi è arrivata una sediata sulla testa, sono caduto. I miei occhiali si sono rotti e ho una mano gonfia. Questa sera la situazione è degenerata, ma quello che sta succedendo qui il sabato pomeriggio è allucinante».

I passanti spaventati

Tanti i passanti spaventati che hanno assistito, loro malgrado, alla scena. Sul posto, in seguito a diverse segnalazioni, sono arrivati i carabinieri e gli agenti del commissariato di polizia, ora al lavoro per identificare i responsabili del parapiglia. Prima ancora dell’arrivo delle forze dell’ordine, stando ai racconti di alcuni testimoni, diversi ragazzi sarebbero scappati via. Sono stati momenti di tensione in centro, tra urla e schiamazzi. Poi si è passati alle mani, in mezzo alla strada.