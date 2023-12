Auto contro macchine in sosta a Falconara, dentro un 14enne in lacrime. Il padre: «Guidava lui». Ma ecco cosa è successo

FALCONARA - Provoca un incidente e abbandona l'auto in mezzo alla strada con un minore a bordo. Ha dell'incredibile quanto accaduto nelle scorse settimane a Villanova, lungo via Flaminia, dove un veicolo è finito contro due auto in sosta. Quando sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Falconara, chiamati dai estimoni, si sono trovati di fronte una scena surreale. A bordo dell'auto che si era scontrata contro i veicoli regolarmente parcheggiati ai lati della strada, abbandonata qualche decina di metri oltre lo schianto, c'era un ragazzino straniero, in lacrime e visibilmente.

Gli agenti hanno preso in cura il ragazzino e poco dopo sono stati raggiunti dal padre.

L'uomo ha dichiarato che alla guida del veicolo c'era lo stesso minore di appena 14 anni, sfuggito al suo controllo.

Tuttavia la versione non ha convinto gli agenti che nelle settimane successive, grazie ad accertamenti approfonditi e dopo aver raccolto numerose testimonianze, hanno ricostruito quanto realmente accaduto: il 14enne era in effetti a bordo dell'auto al momento dello schianto, ma non era affatto alla guida.

Il padre: «Guidava mio figlio, ha presoi l'uto di nascosto». Ma la versione non convince

Al volante c'era una terza persona, che si è data alla fuga dopo il sinistro abbandonando il ragazzino terrorizzato dall’accaduto e l’auto in mezzo alla strada. Pertanto al proprietario del veicolo reticente, padre del minore, sono state contestate le violazioni connesse all’incidente e l'uomo sarà denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di favoreggiamento verso il conducente in fuga.