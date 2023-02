Vendeva integratori alimentari scaduti, maximulta a un commerciante del centro di Ancona

ANCONA - Vendeva integratori alimentari per le palestre scaduti da tempo e non aveva le autorizzazioni per la vendita di abbigliamento sportivo: il titolare di un negozio in centro ad Ancona è stato multato con due sanzioni di 7.300 euro. È il risultato del controllo effettuato dalla divisione di Polizia amministrativa e dalla Polizia locale nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”: operazione coordinata dal Questore di Ancona su indicazione del Prefetto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Vendeva integratori alimentari scaduti, multato commerciante

Un servizio congiunto interforze finalizzato al controllo amministrativo di locali ed esercizi pubblici del centro, durante il quale è stato prima ispezionato un negozio di vicinato in via Giordano Bruno dove non sono emerse irregolarità. Successivamente il personale ha controllato un negozio che vendeva integratori alimentari per le palestre in centro: il cui titolare. T.V.H. di 45 anni, teneva in vendita trenta confezioni di prodotti alimentari scaduti di validità, che sono stati subito sequestrati: per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa di 2.333 euro. Inoltre lo stesso titolare non aveva mai presentato la "Scia" per la vendita di abbigliamento sportivo, che invece effettuava, e per l’uso di un frigorifero. In questo caso la sanzione prevista è di 5.000 euro.