Commerciante di 44 anni si impicca in negozio ad Ascoli: il corpo trovato dal compagno

ACOLI - Tragedia questa mattina ad Ascoli. Una nota commerciante di 44 anni è stata ritrovata morta impiccata all'interno del locale dove gestiva la sua attività nel quartiere di Porta Maggiore. A fare la macabra scoperta il compagno.

Commerciante si impicca in negozio

Sul posto sono giunti gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa del 118 dell'ospedale Mazzoni di Ascoli ma oramai non c'era più nulla da fare. Il decesso, probabilmente, risale a qualche ora prima. Sul posto anche gli agenti delle forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto. La notizia del suicidio della commerciante ha fatto immediatamente il giro della città ed ha suscitato sgomento e tristezza per una vita spezzata nella maniera più drammatica.