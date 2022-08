Nudo sul tetto minaccia di buttarsi: paura ad Ancona. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118

ANCONA - Un uomo è salito nudo sul tetto di una abitazione in via Dalmazia ad Ancona e minaccia di buttarsi di sotto. Attimi di tensione, sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Dalle prime informazioni raccolte sul posto sembra che l'uomo si sia prima arrampicato sulla palazzina attraverso i balconi e poi, spaccando qualche finestra, sia riuscito a raggiungere il tetto. In questo momento due carabinieri stanno cercando un contatto con lui, che non parla, per tentare di farlo desistere dall'intento suicida. L'uomo, completamente nudo, è appoggiato ad un comignolo.

