Tir in fiamme, l'autista riesce a salvarsi per miracolo: paura in via del Consorzio a Falconara

FALCONARA - Camion in fiamme, paura a Falconara per una colonna di fumo nero che si è alzata in cielo e ha allarmato l’intera città. Sul posto ci sono i vigili del fuoco che stanno provvedendo a spegnere il rogo, le cui cause dovranno poi essere accertate.

L’emergenza è scattata attorno alle 14 in via del Consorzio. Il conducente dell’autotreno è riuscito a mettersi in salvo e a lanciare l’allarme al 112. La strada è stata chiusa per le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza del luogo. Non risultano feriti né altri veicoli coinvolti.