FALCONARA - È di 120 persone controllate - di cui 31 risultavano essere gravate da precedenti giudiziari - 70 veicoli fermati e diversi esercizi commerciali sottoposti a verifiche amministrative, il bilancio dei controlli effettuati nel pomeriggio di giovedì scorso nella zona di Falconara e disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, d’intesa con il Prefetto. Le operazioni, coordinate dalla Polizia di Stato, sono state effettuate in sinergia con la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale, l’Arma dei Carabinieri ma anche con l’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato e del Reparto Prevenzione Crimine.

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Falconara, auto a fuoco vicino al Parco zoo L'OPERAZIONE Giovani sospetti braccati dai carabinieri: in casa spuntano 5 piante di marijuana IL CONFRONTO Voli di continuità? Si spende meno per la tratta Ancona-Parigi

I locali

«Per quanto riguarda l’attività di controllo delle attività commerciali – dice l’assessore comunale Raimondo Baia - eseguita dal servizio di polizia amministrativa della polizia municipale, ad oggi sono stati effettuati accessi ispettivi in 58 tra esercizi, tre locali temporanei di pubblico spettacolo, due centri massaggi, una sala giochi, un circolo privato, tre commercianti ambulanti». Sono state accertate violazioni che hanno comportato la contestazione di 39 sanzioni per un importo di 40.800 euro, in gran parte per irregolarità e non conformità relative alle procedure di igiene ed alla sicurezza e tracciabilità dei prodotti alimentari ed alle informazioni ai consumatori. Comunicate sei notizie di reato all’autorità giudiziaria a carico di cinque esercenti e sequestrate decine di prodotti alimentari e cosmetici non conformi. «Voglio complimentarmi con gli agenti ed il comando della polizia locale per la meticolosità e l’attenzione con cui svolgono il proprio lavoro – conclude l’assessore alla polizia locale Baia – e anche per come viene pattugliato il litorale anche nelle ore notturne. I positivi risultati sono sotto gli occhi di tutti».

La critica

In minoranza però c’è chi non concorda. Lara Polita di Cittadini in Comune, Annavittoria Banzi della lista Si può, Laura Luciani, Francesco Mancinelli, Loredana Pettinelli del PD asseriscono che «la polizia municipale viene declassata a metronotte per preservare la quiete condominiale di una piccola porzione della città, lasciando completamente in balia di se stessi il centro e gli stabilimenti balneari». «Questo quando, fanno notare, «nell’ultimo periodo, si sono verificati uno scippo con gravi percosse ai danni di un ragazzo in un sottopassaggio, la chiusura dei due bar della piazza centrale e, solo la primavera scorsa, il quasi linciaggio di un uomo di mezza età in piazza Mazzini, sotto gli occhi di numerose persone». «Se la sicurezza è davvero la priorità della giunta e del sindaco – affermano i rappresentanti dell’opposizione - si dovrebbe provvedere a far rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza dando serie disposizioni agli agenti, non solo per tutelare la quiete di un parcheggio pubblico all’ombra del Castello. Tutti i falconaresi meritano sicurezza».