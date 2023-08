ANCONA - Altro che voli di continuità a prezzi calmierati. Conti alla mano costa di meno un bel viaggio a Parigi, andata e ritorno. Stesso aeroporto, il Sanzio di Falconara, scalo (internazionale) diverso, Orly: un’ora e mezza di trasferta con la spagnola Volotea due volte alla settimana per arrivare nella capitale francese bellissima e pulitissima in questo periodo, forse anche in vista dell’appuntamento dei Giochi Olimpici 2024.

a soli 60/65 euro? Macchè

I biglietti costano fino a (quasi) 100

Quanto costa il biglietto? Abbiamo provato a prenotare ad ottobre, quando inizieranno a decollare i voli per Napoli, Roma e Milano dall’aeroporto delle Marche. Per un viaggio andata e ritorno dal 3 al 7 ottobre il costo totale per Parigi è di 164 euro a persona, ma se si parte sabato 7 ottobre e si torna giovedì 12 c’è un mega sconto che consente di prenotare il viaggio pagando addirittura solo 58 euro. Attenzione: Iva e tasse aeroportuali incluse.

Certo, con questi prezzi è escluso il bagaglio a mano, che costa 34 euro a tratta (quindi in totale 64 euro) con incluso l’imbarco prioritario. Totale 127,90 euro a persona (7-12 agosto), 232 euro dal 3 al 7 ottobre. Invece, da marchigiana residente, se a ottobre volessi andare a Milano pagherei 188,76 euro, a Roma ci andrei con 183, 62 e a Napoli con 175, 4. Perchè se, essendo voli di continuità, dovrebbero costare 65 e 60 euro a tratta? Semplice: in questo caso Iva e tasse aeroportuali non sono comprese. Altro che prezzi calmierati.