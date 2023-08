ANCONA - Confermata la data d’inizio, fissata al primo ottobre, confermate anche le tariffe “secche”, 60 euro a viaggio dal Sanzio per Roma e Napoli, 65 euro per Milano. Ma ora che i nuovi voli di continuità sono a portata di clic, prenotabili sul sito del gestore Aeroitalia, si scopre che i costi reali per i passeggeri sono decisamente più alti, aggiungendo Iva e tasse aeroportuali alle tariffe calmierate fissate dal ministero dei Trasporti e indicate nei bandi dell’Enac per questo tipo di collegamenti aerei. Voli destinati, grazie anche a finanziamenti dello Stato e della Regione, a colmare i disagi di un territorio come le Marche, storicamente segnato da un deficit nelle infrastrutture dei trasporti, con la ferrovia per Roma ancora in gran parte a binario unico.

Anziani e studenti



Dal primo ottobre, con un’ora e 10’ di volo, dal Sanzio si raggiungerà gli aeroporti delle tre principali città italiane. Ma i prezzi sono meno economici di quel che ci sia aspettava. Un volo di andata e ritorno per Milano Linate, anche con gli sconti riservati ai residenti nelle Marche ed altre categorie assimilate (disabili, studenti universitari, giovani under 21 e anziani oltre i 70) può sfiorare i 190 euro (prezzo che comprende anche il bagaglio fino a 23 kg) a cui ne vanno aggiunti altri (da 3 a 18 euro a seconda delle file) se si vuole prenotare un posto preciso in cabina.

L’andata per altro (89,52 euro a biglietto) costa meno del ritorno (99,24 euro) e sommando i due viaggi si riduce di molto il vantaggio rispetto a chi non è marchigiano (o assimilato) e non ha diritto agli sconti, visto che su tutte le tratte il costo di un singolo volo a prezzo pieno è di 99,99 euro. Il risparmio però (sulla carta poco più di 10 euro) aumenta se si considera il bagaglio e il check-in online, che per i viaggia tori senza i vantaggi dei voli di continuità può arrivare fino a 38 euro.



Anche nelle altre destinazioni (Roma e Napoli) il prezzo è diverso tra andata e ritorno, a causa delle differenti tasse aeroportuali praticate dai singoli scali. Per volare dal Sanzio a Fiumicino o Napoli ci vogliono 84,02 euro, mentre per tornare si pagano 99,60 euro da Roma e 91.38 dal capoluogo campano.



Le rotazioni



Insomma, i costi effettivi (considerando l’Iva al 10% e le tariffe aeroportuali) sono superiori alle tariffe indicate nei bandi dell’Enac. Il volo Ancona-Roma Fiumicino, deve avere una tariffa massima di 60 euro a tratta (compreso un bagaglio a mano) e due rotazioni giornaliere. I voli Ancona-Milano Linate (tariffa di 65 euro) avranno due rotazioni giornaliere, ma solo dal lunedì al venerdì, mentre nel weekend, una sola rotazione. Il collegamento Ancona-Napoli (tariffa secca da 60 euro) avrà invece una sola rotazione giornaliera.