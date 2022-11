FALCONARA - «Vogliamo il massimo rigore e la sicurezza dei cittadini, ecco perché emaneremo un’ordinanza che chiamo anti-alcol e anti-degrado: vieterà il consumo e la detenzione per uso immediato di bevande alcoliche di qualsiasi tipo in piazza Mazzini e nelle aree pubbliche del centro». La sindaca Stefania Signorini conferma l’intenzione di argnare i fenomeni di violenza e degrado dovuti a persone ubriache.

L’obiettivo



«Lo scopo è quello di garantire la sicurezza dei falconaresi – dice la sindaca – affinché si evitino assembramenti e l’abuso di bevande alcoliche di persone, anche singole, che spesso causano seri problemi per la pubblica incolumità e di degrado e molestie che negli ultimi anni si sono verificati molte volte. Come ha confermato il comando della polizia locale, solo nel 2022 sono stati almeno 15 gli episodi a Falconara in cui sono dovuti intervenire gli agenti per contenere le intemperanze di persone in stato di ubriachezza e si sono registrati diversi casi di superalcolici ceduti a minorenni. Il nostro obiettivo è garantire il massimo rigore». La Signorini ha poi sottolineato che all’inaugurazione della rinnovata piazza Mazzini è accompagnata una grande attenzione sul tema della sicurezza, del rispetto delle regole anche per evitare episodi di vandalismo che si sono già verificati tra danneggiamenti e imbrattamenti delle nuove strutture e delle panchine.

«Abbiamo incrementato la videosorveglianza e le telecamere in piazza Mazzini e nella zona del centro – spiega – e implementato l’illuminazione con due potenti fari installati al centro Pergoli. Il prossimo passo sarà l’ordinanza anti-alcol e anti-degrado perché i cittadini hanno diritto di vivere la città senza pericoli e in sicurezza».



Recentemente sono accaduti diversi episodi che hanno avuto come protagonisti uomini che avevano assunto quantità eccessive di alcol. Un africano di 26 anni ubriaco lunedì era stato denunciato, multato e allontanato dal centro per due giorni perché aveva terrorizzato i clienti di un bar della zona per poi stramazzare al suolo e perdere i sensi privo di coscienza e nei giorni scorsi anche un giovane tunisino, in preda ai fumi dell’alcol, aveva scatenato un violento parapiglia nei pressi di un kebab.