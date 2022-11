ANCONA - Alla seconda rissa in un giorno prende a morsi il rivale: arrivano polizia e ambulanza. Si erano già picchiati nella serata di domenica ma forse questo regolamento di conti non era stato del tutto chiarito e allora lunedì pomeriggio hanno trovato il modo di venire nuovamente alla mani. Calci pugni e alla fine c’è scappato anche un morso ad una spalla.

Protagonisti dell’intera vicenda due africani che per cause non meglio precisate si sono picchiati per ben due volte nell’arco di 24 ore. L’ultima zuffa è avvenuta in via Giordano Bruno in zona Piano. Al culmine delle rissa un 31enne è stato morso nella parte superiore della spalla non distante dal collo. Sul posto sono arrivate due volanti della Questura di Ancona, alla vista dei poliziotti la situazione è tornata subito sotto controllo ma per per un 31enne è stato necessario l’intervento del 118. sul posto la centrale operativa ha inviato un mezzo della Croce Gialla di Ancona.