FABRIANO Lo trovano davanti a un bar del centro di Fabriano, nonostante sia stato oggetto di un Daspo urbano. Denunciato un 20enne nato nell’Est-Europa, residente nella città della carta, per non aver ottemperato al provvedimento. È uno degli interventi dei carabinieri della Compagnia di Fabriano nelle ultime 48 ore.

Nel dettaglio, l’aliquota Radiomobile di Fabriano, in un controllo a Cupramontana, ha fermato, alle 3 del mattino, un’automobile che stava percorrendo la strada con andamento a zig zag. I militari sono riusciti a far fermare il veicolo, intimando l’alt al conducente. Il 25enne al volante, residente in Vallesina, è stato sottoposto all’etilometro. E’ emerso un valore superiore a 0,8 g/l. Per questo motivo il 25enne è stato denunciato per guida e stato di ebbrezza, la patente gli è stata ritirata e l’auto è stata affidata a persona di fiducia.

A Fabriano, invece, la pattuglia del Norm ha sorpreso un giovane che stava stazionando davanti a un bar del centro. Nei confronti del 20enne era stato disposto un Daspo urbano che prevedeva anche il divieto di accedere ai bar e di stazionare nelle immediate vicinanze. La pattuglia, dopo averlo identificato, lo ha denunciato per non aver osservato il provvedimento.