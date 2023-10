Lutto a Fabriano per la morte di Eraldo Silvestrini, ex consigliere comunale del Partito Comunista Italiano. Si è spento martedì all’età di 68 anni.

«Gli associati di Fabriano Progressista partecipano al dolore per la scomparsa di Eraldo, già consigliere comunale del Pci, compagno di tante battaglie, attivo fino ad oggi, che prendiamo ad esempio per continuare i suoi e i nostri ideali», è uno dei tanti messaggi di cordoglio arrivati per Silvestrini. Commozione ieri pomeriggio all’ultimo saluto che si tenuto nella camera mortuaria dell’ospedale Profili di Fabriano. La salma verrà cremata. Silvestrini lascia la moglie Maria Grazia Petrarota, i fratelli Gianni, Erminio e Sergio e tutti i parenti, gli amici e quanti hanno condiviso con lui l’impegno in politica.