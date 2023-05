Due chili di hashish nello zaino: il viaggio del corriere della droga si ferma a Fabriano

FABRIANO - Viaggiava con due chili di hashish nel bagaglio: preso dalla Polfer alla stazione di Fabriano un corriere del narcotraffico.

Il viaggio del cittadino extracomunitario era diretto a Roma a bordo di un treno regionale partito da Ancona, ma l’uomo è stato controllato da una pattuglia della Polfer di Fabriano. Gli agenti, infatti, si erano insospettiti per il suo atteggiamento, particolarmente nervoso durante il controllo. Nello zaino sono stati trovati tre involucri in cellophane contenenti oltre 2 kg di hashish. Lo straniero, in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e rinchiuso nel carcere di Montacuto.